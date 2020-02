Stefano Pioli lo aveva annunciato in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic avrebbe quasi sicuramente saltato la partita casalinga del Milan contro l’Hellas Verona.

Poche ore dopo, la lista dei convocati diramata dall’allenatore rossonero ha confermato il forfait dello svedese, che guarderà dalla tribuna il match di San Siro. I motivi della mancata convocazione riguardano le condizioni fisiche dell’ex Galaxy, che ha dovuto fare i conti in settimana prima con un leggerissimo affaticamento al polpaccio, poi con una forte influenza durata due giorni. Una situazione che spinto Pioli a non rischiare Ibrahimovic, considerando i prossimi duri impegni del Milan, che sfiderà prima l’Inter nel derby di campionato e poi la Juventus in semifinale di Coppa Italia.

