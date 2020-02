Il Milan ha conquistato questa sera tre preziosi punti in ottica Europa nel posticipo del lunedì sera contro il Torino, che ha invece incassato il quinto ko consecutivo. Serata di festa per i rossoneri allo Stadio San Siro, dove oggi ha esordito il giovane Gabbia: il 20enne è stato mandato in campo da Pioli dopo che Musacchio si è rifiutato di sostituire Kjaer ko per infortunio.

La causa del rifiuto del difensore argentino sarebbe un dolore al polpaccio, che non ha però ‘intenerito’ Pioli, visibilmente adirato in volto.

