Un brutta botta per il Milan a poche ore dalla sfida con il Torino, che chiude il programma della 24ª giornata di Serie A. Pioli infatti non potrà contare su Calhanoglu, fermatosi per un problema muscolare che non gli consentirà di giocare stasera.

Un ko che pesa nell’economia rossonera, creando non pochi grattacapi all’allenatore ex Inter. Il modulo dovrebbe essere il solito, con Paquetà che andrebbe a prendere il posto di Calhanoglu dietro Ibrahimovic. Un 4-4-1-1 pronto a trasformarsi in 4-3-3, con Rebic e Castillejo pronti ad avanzare accanto al brasiliano a supporto dello svedese. Confermata invece la difesa, con il quartetto formato da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez davanti a Donnarumma.

MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paquetà; Ibrahimovic;

