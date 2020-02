Domenica di vigilia per il Milan, che scenderà in campo domani sera contro il Torino nella gara che chiude il ventiquattresimo turno di Serie A.

Un match da non sottovalutare per i rossoneri, come sottolineato dallo stesso Pioli in conferenza stampa: “dobbiamo essere preparati a trovare un avversario difficile da superare, arrivando in un momento così difficile hanno voglia di ribaltare la situazione. Non è un avversario facile, ma una gara combattute. Hanno cambiato allenatore e hanno cambiato anche qualcosa tatticamente. Ibrahimovic? Mi ha detto mister fidati, si è allenato e sta bene“.

Pioli ha poi commentato anche i nomi di suoi possibili sostituti in vista della prossima stagione: “so benissimo qual è il mio ruolo, siamo stati bravi tutti, io e i giocatori durante il mese di gennaio a non pensare alle voci. Siamo in un grande club ed è normale che ci siano le voci, ma non possiamo partecipare, bisogna pensare solo la nostro lavoro. Non penso al mio futuro. La sconfitta nel derby? Bisogna avere la faccia di Ibra, tornare indietro non serve ma è bastato mollare la presa tre minuti per cambiare la rotta. Da quella situazione abbiamo imparato e con la Juve siamo stati attenti per 90 minuti. Solo giocando con continuità e intensità si può fare bene“.

