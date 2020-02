Il Milan chiude oggi il programma della 24ª giornata di campionato ospitando il Torino a San Siro, i rossoneri dovranno però fare a meno di Hakan Calhanoglu, non convocato per una lesione al muscolo ileopsoas destro.

Le condizioni del turco saranno valutate attentamente nei prossimi giorni, così da stabilire programma e tempi di recupero. Sono 21 dunque i convocati di Pioli per questa sera, l’allenatore rossonero dovrà dunque capire come rimpiazzare Calhanoglu, tra i giocatori più in forma in questo periodo. Ecco nel dettaglio l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

