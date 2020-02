Inizialmente una grande sorpresa, poi un solido punto fermo. Theo Hernandez si è ritagliato uno spazio importante nel Milan a furia di corse sulla fascia, azioni dirompenti e gol pesanti. Il terzino è entrato nel cuore dei tifosi rossoneri e ogni volta che parla, afferma di essere fiero di vestire i colori di una grande squadra come il Milan. Dichiarazioni che, di questi tempi, sono una grande iniezione di autostima per tutti i tifosi non più abituati ai fasti di un tempo

In una sessione di domande e risposte sui social, l’ex Real Madrid ha dichiarato: “la Liga e la Serie A sono campionati molto diversi, ma c’è tanta competitività e intensità, il livello è alto. Il Milan e il Real sono i due club più grandi, i re della Champions League. Per me è il massimo aver indossato queste due maglie. […] Chi non gioca nel Milan con piacere non conosce il calcio […] Questa maglia richiede la più grande serietà e determinazione sempre“.

