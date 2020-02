Non sono positive le notizie che arrivano dall’infermeria per il Milan, Pioli infatti dovrà fare a meno per alcune settimane di Simon Kjaer, uscito alla fine del primo tempo del match con il Torino.

Il danese ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, un guaio che lo obbligherà a saltare sicuramente la sfida con la Fiorentina. L’allenatore rossonero può sorridere invece per quanto riguarda Calhanoglu, Musacchio e Biglia: tutti e tre hanno svolto lavoro personalizzato, ma sul campo. Problemi infine anche per Saelemaekers, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra al termine dell’allenamento di oggi, domani verranno effettuati gli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.

Valuta questo articolo