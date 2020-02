Ibrahimovic fermato dall’influenza e il Milan va in affanno. Pareggio 1-1 contro il Verona per i rossoneri che rischiano il tracollo (due pali degli avversari) e si dimostrano fumosi in attacco. Il pensiero di riproporre la stessa prestazione al derby contro l’Inter avrà fatto venire la pelle d’oca a più di un tifoso.

Per questo motivo Stefano Pioli ha rassicurato nel post gara. Ibrahimovic ci sarà: “lo spirito e la generosità stanno facendo la differenza, su queste basi dobbiamo costruire qualcosa. Abbiamo quattro gare importanti ora, spero di recuperare più giocatori possibile per fare scelte giuste nelle prossime partite. Nel derby mi auguro di avere Ibra, ha avuto un affaticamento al polpaccio ad inizio settimana, poi c’è stata l’influenza. Ci sono ottime possibilità perché ci sia contro l’Inter“.

