Contro un Verona in grande forma, il Milan avrà un test importante per capire se è diventato realmente una squadra con un gioco e un’anima, oppure se senza Ibrahimovic i problemi riaffioreranno come nella prima metà di stagione. I rossoneri infatti rischiano di dover fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, in dubbio a causa dell’influenza.

In conferenza stampa Pioli, pur sottolineando le difficoltà numeriche in rosa, ha riposto grande fiducia nei suoi ragazzi: “Ibrahimovic e Kjaer hanno l’influenza da qualche giorno, sarà difficile convocarli. Abbiamo qualche problema anche con Krunic, ma la squadra è pronta. Quando vinci tanto non accade per caso. La salita è molto faticosa e molto ripida, ma quando arriva su, sai che bel panorama puoi vedere. Dobbiamo andare avanti motivati.

Panchina corta? A centrocampo recuperiamo Biglia la prossima settimana, quindi nessun problema, ho tante possibilità. Quanto all’attacco, è andato via Piatek, ma avevamo preso Ibrahimovic, siamo a posto così. Rebic può crescere ancora. Calhanoglu al posto di Bennacer? Vediamo. Abbiamo qualche problema ma siamo pronti, anche se sappiamo che troveremo un avversario in forma. Juric sta facendo un buon lavoro davvero un buon lavoro. Paquetà è un giocatore del Milan che deve fare quello che fanno i compagni: lavorare tanto, e sono sicuro che lo farà. Idea Champions? L’idea è solo la partita di domani, solo con questa mentalità possiamo migliorare la classifica“.

