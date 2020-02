E’ senza dubbio l’uomo del momento in casa Milan, Ante Rebic infatti non smette più di segnare in questo 2020. L’attaccante croato ha timbrato anche nel match di ieri contro il Torino, regalando tre punti preziosissimi alla squadra di Pioli.

Reti e prestazioni che spingono verso una conferma del giocatore, il cui cartellino però appartiene all’Eintracht Francoforte, che nello scambio avvenuto la scorsa estate ha preso dai rossoneri André Silva. Intervenuto alla testata tedesca Kicker, il ds della squadra di Francoforte Bruno Hubner ha spaventato i rossoneri: “abbiamo dovuto fare l’operazione negli ultimi minuti, quindi abbiamo optato per uno scambio di prestiti senza concordare alcuna somma per il riscatto. Inizialmente erano collegati, ma adesso sono assolutamente scollegati tra loro”.

