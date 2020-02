Episodio davvero particolare accaduto nel secondo tempo di Milan-Torino. Dopo l’infortunio di Simon Kjaer, Stefano Pioli ha chiamato in fretta e furia Mateo Musacchio, intento a scaldarsi, per farlo entrare subito in campo. Il difensore, dopo un po’ di titubanza, ha spiegato di avere un dolore al polpaccio e si è rifiutato di entrare. Pioli, visibilmente indispettito, ha subito fatto entrare il primavera Matteo Gabbia, all’esordio in Serie A.

Nel post gara l’allenatore del Milan ha fatto chiarezza sull’episodio, spegnendo ogni possibile polemica: “non c’è nessun caso, il giocatore mi ha detto che non poteva scendere in campo perché gli faceva male il polpaccio. A quel punto non aveva nemmeno senso che stesse in panchina con noi nel secondo tempo e l’ho lasciato negli spogliatoi”.

