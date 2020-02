Sono passate ormai quasi 24 ore dall’amaro epilogo di Milan-Juventus, Davide Calabria però non riesce a capacitarsi di quanto successo nel finale, con il calcio di rigore assegnato ai bianconeri e realizzato da Cristiano Ronaldo.

Un episodio dubbio, che ha spinto il difensore rossonero ad esprimere il proprio pensiero sui social, postando tre foto su Instagram: “orgoglioso del mio Milan. Orgoglioso della mia centesima in rossonero. Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all’ultimo per conquistare questa finale“.

