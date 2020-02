E’ il post partita di Milan-Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia terminata 1-1 con i gol di Rebic e Cristiano Ronaldo.

Gigi Buffon passa davanti ai giornalisti con una maglia rossonera sulla spalla, la curiosità monta e la domanda sorge spontanea: “a chi appartiene?“. Il portiere bianconero non si fa pregare e, aprendola, svela il cognome Maldini con il numero 98. Ovviamente è quella di Daniel, figlio di Paolo, che Buffon ha chiesto esplicitamente per aggiungerla alla propria collezione: “questa è la maglia del figlio di Maldini, gliel’ho chiesta e mi ha fatto molto piacere riceverla perché va ad aggiungersi alla mia collezione dove ci sono quelle di Chiesa e figlio, Thuram e figlio, Weah e figlio. Adesso aspetto i nipoti, perché quando arriveranno i sarò ancora qui a San Siro in mezzo al campo“.

