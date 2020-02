Ci ha messo la faccia, nonostante la dura sconfitta incassata nel derby. Ibrahimovic non si è nascosto e, dopo il ko subito dal Milan al cospetto dell’Inter, ha espresso le proprie sensazioni nel post gara, intervenendo ai microfoni di Sky Sport.

Parole chiare e dure quelle dello svedese, che non ha lesinato una frecciatina ai nerazzurri: “difficile spiegare, il primo tempo quasi perfetto, il secondo totalmente il contrario. Abbiamo detto che nei primi 15 minuti dovevamo stare attenti e invece abbiamo preso due gol. Nel primo abbiamo seguito tatticamente tutto quello che abbiamo fatto in settimana, poi nel secondo tempo abbiamo preso il primo gol e la squadra ha perso fiducia, abbiamo giocato senza fiducia e senza crederci. Secondo me conta anche l’esperienza in queste partite, se vinci 2-0 devi saper gestire, soprattutto contro una squadra come l’Inter, nel primo tempo però l’Inter non l’ho vista da secondo posto, mentre nella ripresa lo hanno dimostrato“.

