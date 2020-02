La sconfitta del derby ha fatto ripiombare il Milan in un limbo, cancellando in 45 minuti tutte quelle certezze che i rossoneri avevano ottenuto dopo cinque vittorie e un primo tempo da grande squadra.

Un punto da cui ripartire sì, ma anche un interrogativo importante a cui bisogna dare presto una risposta. Stefano Pioli dovrà ancora una volta provare a risollevare il Milan, per condurlo verso quelli che sono gli obiettivi di una stagione tutt’altro che semplice. La Coppa Italia è tra questi, anche se non sarà facile avere la meglio in semifinale su una Juventus ferita dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona. In campionato invece il quarto posto che vale la Champions resta lontano, più abbordabile la zona Europa League, ma sono tante le squadre che aspirano a quei due posti.

Se Pioli dovesse fallire, Maldini e Boban hanno già scelto Allegri come sostituto, che si libererà dalla Juve alla fine dell’anno. Non sarà facile convincere sia l’allenatore toscano che l’ad Gazidis, che invece punta su una figura come Rangnick per ringiovanire il Milan. Una disputa nella disputa che rischia di rovinare anche la prossima stagione rossonera, toccherà dunque al Fondo Elliott intervenire per far chiarezza, mettendo come sempre davanti a tutto il bene del Milan.

