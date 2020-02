Il pareggio arrivato contro l’Hellas Verona ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive per il Milan, senza dubbio la più lunga della stagione in corso.

I rossoneri hanno fallito l’assalto ai tre punti complice anche il forfait di Ibrahimovic, ma hanno comunque guadagnato un punto sulla Roma che al momento occupa il quarto posto che vale la Champions. Il lavoro di Stefano Pioli è apprezzato e non poco dal Gruppo Elliott che controlla la società, la situazione si è stabilizzata e al momento l’ottimismo prevale sul pessimismo. Ovviamente c’è da migliorare, un obiettivo da raggiungere costantemente nel corso dei prossimi decisivi mesi. Intanto, dalla Germania si è fatta strada una voce che vorrebbe Ralf Rangnick in procinto di trasferirsi al Milan in estate con il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo.

Il direttore tecnico di tutte le squadre controllate dal gruppo Red Bull in passato ha allenato Lipsia e Schalke 04, ottenendo risultati sorprendenti, tra cui una semifinale di Champions. Secondo la Bild, il Milan potrebbe affidargli questo doppio ruolo già dalla prossima stagione, ma queste indiscrezioni non trovano fondamento a Milanello. La strada è stata tracciata, Boban e Maldini stanno convincendo il Gruppo Elliott e da parte loro non c’è nessun sostegno alla candidatura di Rangnick. Bisognerà comunque attendere l’estate per qualsiasi decisione, sarà lì che verrà deciso definitivamente il destino di Pioli.

