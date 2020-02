Nonostante venga da fin troppe stagioni negative, il Milan resta un club storico, capace ancora di esercitare un certo fascino su giocatori italiani e anche stranieri. Lo svela Asmir Begovic che alla BBC ha spiegato di aver impiegato appena 5 minuti per scartare tutte le altre opzioni e firmare con i rossoneri: “quanto ci ho messo a dire sì al Milan? Ho deciso in 5 minuti. Avevo tante opzioni, ma poi è arrivata la chiamata del Milan. Avevo la chance di giocare in uno dei più grandi club del mondo. Quando è arrivata questa opportunità l’ho presa subito al volo. Il Milan è una squadra molto giovane che ha bisogno di leadership ed esperienza. Io sono qui di dare il mio apporto sia dentro che fuori dal campo. Ibrahimovic? Ha portato la sua leadership nel gruppo. E’ un ragazzo fantastico, un grande professionista. E’ un esempio per tutti, spinge tutti a dare il massimo”.

