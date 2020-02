Una seconda giornata di test positiva a Sepang per Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso oggi al decimo posto nella classifica dei tempi, ma le sensazioni sono migliorate rispetto a ieri. “Tutti sono molto forti, molto veloci come sempre. Noi non siamo molto lontani dal top. Il secondo giorno è stato migliore del primo perchè abbiamo lavorato molto sulla nuova moto. Abbiamo bisogno più esperienza e qualche chilometro in più, ma oggi abbiamo trovato qualcosa di buono, specialmente per il grip ed il passo con le gomme da gara è positivo. Per me, la moto ha un potenziale migliore dell’anno scorso, ma noi abbiamo bisogno di lavorare perchè anche le altre fabbriche stanno facendo passi in avanti e come ho detto prima sono molto forti. Quindi, abbiamo bisogno di continuare a lavorare duramente ma sembra che siamo sulla giusta direzione“, ha affermato il Dottore.

“Ancora non riusciamo a sfruttare tutto il potenziale, ma mi trovo già bene. Avevo un buon passo, soprattutto con le gomme molto usate. Ora dobbiamo continuare a lavorare così perché, anche se ho preso solo mezzo secondo, sono decimo. Il time attack l’ho fatto stamattina, ma in realtà il mio tempo migliore di oggi l’ho fatto con la gomma media. Il problema è che con la soft per ora non mi trovo benissimo. Penso che sul lato destro sia un po’ troppo morbida. A parte questo, la cosa positiva è che siamo migliorati tanto con le gomme finite, perché la moto scivola meno”, ha aggiunto a Motorsport il nove volte campione del mondo.

Non è mancato poi un commento poi sul lavoro con Jorge Lorenzo, che oggi ha trascorso molto tempo al fianco di Valentino Rossi nel suo box: “Jorge è in grande forma. E’ simpaticissimo, è tranquillo, quindi sembra che quando si smette di correre si migliora molto come carattere. Spero di fare così anch’io un giorno (ride). Scherzi a parte, mi piace sempre parlare con Lorenzo, perché fa dei commenti molto interessanti. Questo lo sapevo già, ma averlo qua è importante. Oggi ha fatto anche un po’ il coach aggiunto, perché mi ha detto un po’ di cose utili e mi ha dato qualche consiglio sulle traiettorie. Delle volte mi fa un po’ strano girarmi e vederlo vestito normale mentre io sono in tuta. Però è figo, perché lo vedo molto concentrato e coinvolto. Domani è importante che scenda in pista, perché ci può aiutare a far crescere la moto“.

Valuta questo articolo