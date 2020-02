Performance tecniche da scarponcino di montagna, look adatto alla città. E’ la nuova linea urban mountain Ontario” by Grisport, presentata al MICAM. Una linea di calzature pensate per affrontare l’inverno in città o in viaggio con tutte le caratteristiche performanti di uno scarponcino tecnico ma con confort e stile adatti all’uso quotidiano. La tomaia è in pelle di prima qualità con rinforzo antiusura sul tallone in microfibra tecnica, il dettaglio degli occhielli vintage è un omaggio al know-how del brand nel settore outdoor e trekking, la suola flessibile e leggera garantisce ottima presa su ogni tipo di terreno grazie al disegno antisdrucciolo e un inserto in PU iniettato di micro bolle d’aria permette una perfetta flessibilità del piede durante la camminata e rende la scarpa leggera e super confortevole. Questo modello è foderato internamente con la membrana anti-acqua e antifreddo Gritex. Si tratta di un brevetto esclusivo dell’azienda studiato dal centro Ricerca&Sviluppo interno a Grisport, nella nuova sede ecosostenibile di Castelcucco in provincia di Treviso. “Per noi il tema della sostenibilità e responsabilità ecologica è fondamentale – afferma Gianni Grigolato, Direttore Commerciale e seconda generazione alla guida dell’azienda di famiglia – e ci rendiamo conto che è una qualità sempre più richiesta dai consumatori alle aziende. Noi siamo da sempre attenti a questo aspetto, nel 2008 abbiamo ricoperto la sede produttiva con il più grande impianto fotovoltaico in Italia all’epoca e nel 2018 abbiamo impegnato un importante investimento per il nuovo centro produttivo a Castelcucco, uno stabilimento realizzato secondo l’architettura eco-sostenibile e tecnologie all’avanguardia”.

La nuova sede produttiva Grisport vanta infatti un tetto “green” in erba sedum che garantisce una raccolta naturale dell’acqua piovana, funge da ottimale isolante termico e integra la sede nella natura circostante mitigandone l’impatto estetico.

La nuova struttura aggiunge 15.000 mq ai 25.000 già esistenti ed è stata progettata con una particolare attenzione per le condizioni dei collaboratori nei reparti di produzione. Queste aree, solitamente molto calde a causa della presenza dei macchinari in costante attività, sono ora un ambiente lavorativo attentamente studiato sia sotto il profilo morfologico sia per le condizioni climatiche. Sono state create delle microzone ideali in tutte le stagioni a mezzo impianto di ricambio e climatizzazione dell’aria con pompe di calore.

Grande investimento è stato fatto anche a livello tecnologico a partire dalla piattaforma produttiva direttamente connessa con quella logistica attraverso un innovativo sistema di trasferimento del prodotto anche in verticale. E’ stato aggiunto un nuovo reparto di progettazione del prodotto con nuovi laboratori di test ed analisi materiali oltre che un reparto di prototipazione che si estende su oltre 3000mq. Grazie ad impianti tecnologici che ottimizzano i flussi produttivi, Grisport migliorerà le prestazioni in termini di quantità prodotte. E’ stato avviato un nuovo sistema gestionale implementato da business intelligence per il controllo qualità, per cui i dati vengono raccolti e analizzati per poter migliorare sotto questo aspetto. Sono in previsione molti altri progetti che porteranno Grisport verso l’industria 4.0, confermandosi come un’eccellenza nel panorama dell’industria italiana nel mondo.

GRISPORT al MICAM – 16-19 Feb 2020 – Hall 6, Stand E 58/60

