Il futuro di Lionel Messi con la maglia del Barcellona potrebbe non essere più scontato come gli anni passati, la lite social con Eric Abidal ha aperto una crepa importante, che potrebbe anche determinarne il clamoroso addio.

Una situazione particolare, su cui si è soffermato l’ex ds blaugrana Ariedo Braida: “sta troppo bene a Barcellona, ci vive da sempre con la sua famiglia. E’ molto difficile che vada via, ma nel calcio nulla è impossibile. Chi può prenderlo? Sicuramente le squadre con i fatturati più importanti, come le inglesi, ma direi anche in Italia. Le squadre più importanti con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e globale. Da milanista lo vedrei bene in rossonero, al Milan serve un giocatore dalla forte personalità, come è Ibrahimovic. Ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo, al momento sono più attrezzate. Chiaramente Messi è un giocatore molto costoso, ha un ingaggio elevatissimo ma con lui tutto è possibile, copre tutti gli errori che si fanno“.

