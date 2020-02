La Mercedes non smette mai di stupire: il team di Brackley ha portato oggi in pista un’importante novità nella seconda giornata dei test di Barcellona. Il volante della nuova Mercedes, infatti, si sposta anche in avanti e indietro, per migliorare l’aerodinamicità della vettura.

“Preoccupato? No, non è una novità per la FIA è una cosa di cui parliamo da tempo con la FIA, la regola è abbastanza chiara su cosa è concesso nei sistemi di sterzo e siamo abbastanza fiduciosi che sia adatto a tutte le richieste“, ha dichiarato James Allison.

“Per tutti voi che sembrate così tanto interessati sul nostro sterzo, è un nuovo sistema che abbiamo messo sulla nostra macchina, è un’idea innovativa che permette al pilota una dimensione extra di controllo sul sistema di sterzo, come abbiamo fatto lo teniamo per noi perchè è stato un grande lavoro ma è un’innovazione che porteremo nel corso della stagione, è un esempio di come questo team stia continuando a spingere per trovare nuovi modi per rendere la nostra macchina più veloce ed è molto divertente portarlo in pista oggi, cercheremo di farlo funzionare per tutto il test del test“, ha aggiunto il direttore tecnico Mercedes.

