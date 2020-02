Mercedes-Benz Italia è sponsor dell’Ice Music Festival del comprensorio Pontedilegno-Tonale, affascinante kermesse musicale e teatrale realizzata nell’EQ Ice Dome, un teatro-igloo da 300 posti a 2.600 metri sul Ghiacciaio Presena tra Trentino e Lombardia. Un’opportunità per diffondere i valori del nuovo brand EQ, il marchio 100% elettrico della Stella, di cui si fa ambasciatrice la nuova EQC, che proprio in questi giorni debutta nelle concessionarie italiane, accompagnata da una suggestiva performance musicale.

La nuova EQC, la prima Stella full electric del Marchio EQ, porta a 2.600 metri di altitudine un nuovo concetto di mobilità, 100% sostenibile e a zero emissioni. Il ‘sound of silence’ della mobilità elettrica si fonde con le performance di artisti di fama internazionale in scena nell’EQ Ice Dome, un teatro-igloo con strumenti realizzati interamente in ghiaccio, a sottolineare l’importanza della tutela di meraviglie naturali come un ghiacciaio alpino.

Questo è, infatti, l’obiettivo su cui si sono concentrate le attività del Consorzio Pontedilegno-Tonale, APT Val di Sole e Trentino Marketing che da quest’anno ha esteso il programma degli appuntamenti musicali anche a rappresentazioni teatrali che hanno al centro il tema dei cambiamenti climatici.

Mercedes-Benz Italia partner dell’Ice Music Festival, ha scelto il marchio EQ per rappresentare i valori della mobilità 100% elettrica della Stella. “Sensibilità ambientale, eco-compatibilità, bellezza e performance sono i valori comuni su cui si basa la nostra partnership con l’Ice Music Festival e, per questo motivo, da quest’anno abbiamo deciso di rendere ancora più forte la nostra presenza, tenendo a battesimo l’EQ Ice Dome”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia. “Inoltre, la montagna rappresenta l’elemento che caratterizza da alcuni anni diverse attività nelle principali località sciistiche italiane. L’habitat ideale per la nostra gamma 4MATIC e per trasmettere al meglio i valori che rappresenta: performance e sicurezza”.

Valuta questo articolo