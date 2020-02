I Cleveland Cavaliers sono stati inaspettati protagonisti dell’ultimo giorno del mercato NBA. La franchigia dell’Ohio ha preso Andre Drummond dai Pistons, mossa che sembrava poter dare il via libera per la cessione di Tristan Thompson. TT invece resterà in squadra. Nè buyuout, nonostante la scadenza del contratto, nè un eventuale scambio con gli Houston Rockets che avevano provato un tentativo non andato a buon fine, secondo Chris Haynes, per la difficoltà nel far quadrare i conti: Tristan Thompson sarà ancora un giocatore dei Cleveland Cavaliers.

