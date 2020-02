L’arrivo di Andre Drummond in Ohio sembrava l’indizio decisivo per la naturale partenza di Tristan Thompson. Complice il contratto in scadenza a fine anno da 18.5 milioni, nonchè le abilità di un giocatore che nella posizione di centro può dire la sua in una squadra da Playoff, il destino di TT sembrava lontano dai Cavs. A quanto sembra invece, Thompson resterà a Cleveland. Lo ha confermato ESPN, riportando il pensiero del suo agente Rich Paul che ha escluso l’ipotesi di un buyout nei prossimi giorni. Tristan Thompson dunque diventerà free agent in estate.

Valuta questo articolo