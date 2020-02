Nelle ultime ore del mercato NBA, Marcus Morris è finito al centro di diversi rumor che si sono poi concretizzati nel suo trasferimento ai Los Angeles Clippers. Sul cestista però, è stato forte l’interesse dei Lakers che non sono riusciti a chiudere con i New York Knicks. Il motivo sarebbe da ricercare nella volontà dei Lakers di non includere Kyle Kuzma. Inoltre, per pareggiare i salari nella trade, i Knicks hanno chiesto di inserire Danny Green, altra pedina ritenuta fondamentale nel gioco dei gialloviola.

