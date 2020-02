La stagione di Marco Belinelli non è andata, fin qui, secondo i piani. Il cestista italiano non ha brillato in maglia Spurs e, complice un modesto 35% dall’arco, ha perso qualche posizione nelle gerarchie di coach Popovich. Secondo la CNBC, i San Antonio Spurs starebbero valutando l’ipotesi di cedere Marco Belinelli in cambio di qualche scelta di rilievo al prossimo Draft, evitando di perderlo a zero alla scadenza del suo contratto. Belinelli sarebbe un asset interessante per diverse squadre che puntano ai Playoff e necessitano di un buon tiratore in uscita dalla panchina.

Valuta questo articolo