L’ultimo giorno del mercato NBA ha riguardato da vicino Danilo Gallinari. Il cestista azzurro sembrava pronto a lasciare Oklahoma per sbarcare a Miami al fianco del nuovo acquisto Andre Iguodala, ma la trattativa si è arenata. Secondo il Miami Herald, i problemi sul mancato accordo sono legati alla durata del contratto del ‘Gallo’.

Gli Heat vogliono infatti risparmiare spazio salariale per la free agency 2021, ricca di talenti che vedranno scadere il proprio contratto. Gallinari avrebbe voluto invece un triennale garantito e non si sarebbe nemmeno accontentato di un biennale con il secondo anno ‘spalmato’ per gravare in maniera inferiore sul cap. Nessun punto d’incontro fra le parti: Danilo Gallinari è rimasto ad OKC.

