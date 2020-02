Il grande colpo della trade deadline l’hanno firmato gli Heat: Andre Iguodala è stato scambiato verso Miami in cambio di Justise Winslow. Un’operazione di mercato importante che aggiunge esperienza e qualità al roster dei Miami Heat che sembrano candidarsi ad una postseason di buon livello. Un colpo molto apprezzato da Dwyane Wade, ex stella della franchigia, che su Twitter ha scritto: “grande mossa“. Commento che ha dato fastidio a Justise Winslow, spedito ad OKC come pedina di scambio che gli ha risposto pubblicando tre faccine con il dito davanti al naso per zittirlo. Un’operazione che non ha fatto contenti proprio tutti…

