I Los Angeles Lakers sembrano aver individuato il prossimo colpo di mercato da aggiungere al roster in vista del finale di stagione. La franchigia gialloviola monitora con attenzione la situazione di Markieff Morris in uscita, tramite buyout, dai Detroit Pistons. Per fare posto al fratello di Marcus Morris, obiettivo dei Lakers ma finito ai Clippers, la squadra losangelina ha deciso di tagliare il contratto di DeMarcus Cousins, fuori per l’intera stagione a causa della rottura del crociato.

