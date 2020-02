Mentre i Los Angeles Clippers si rinforzano con i colpi Marcus Morris e Reggie Jackson, i Los Angeles Lakers vedono sfumare i loro obiettivi, che aumentano la qualità dei rivali, e continuano nell’affannosa ricerca di giocatori utili in ottica postseason. Saltato Collison, sondato JR. Smith, l’ultimo nome sulla lista dei Lakers sarebbe quello di Moe Harkless. L’ex Clippers è passato ai Knicks nella trade che ha portato ad L.A. Marcus Morris, ma non sembra rientrare nei piani della franchigia newyorkese che potrebbe liberarsene presto. A quel punto i Lakers potrebbero proporgli un’offerta per unirsi alla lotta contro la sua ex squadra. Com’è strano il basket…

