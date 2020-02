Dopo ore intense di trattive, con pochissimo tempo rimasto prima dello scoccare della trade deadline delle 21:00 italiane, i Los Angeles Clippers battono la concorrenza dei Lakers e si assicurano Marcus Morris. Secondo Shams Charania di The Athletic, la franchigia losangelina ha strappato il sì dei New York Knicks inserendo Maurice Harkless e una prima scelta 2020 dei Clippers nella trattativa. Nello scambio è stato anche inserito Isaiah Thomas (ai Clippers), mentre Jerome Robinson è passato ai Washington Wizards. I Knicks hanno invece risposto negativamente alle offerte dei Lakers che non includevano Kyle Kuzma nell’eventuale trade.