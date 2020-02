Beffati nella corsa a Marcus Morris, trasferitosi ai Clippers a pochi minuti dal termine della trade deadline, i Los Angeles Lakers sono pronti a mettere in atto il proprio ‘piano B’. La franchigia gialloviola è pronta a pescare tra i free agency gli ultimi giocatori utili a puntellare il roster. Nei prossimi giorni ci sarà un provino per J.R. Smith, fiero scudiero di LeBron James ai Cleveland Cavaliers, attualmente senza squadra dopo il taglio dalla franchigia dell’Ohio. I Lakers sembrano essere in pole anche per l’eventuale ritorno in NBA di Darren Collison che sarebbe pronto a vestire la casacca gialloviola in caso decidesse di rimettere piede nella lega.

