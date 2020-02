Mentre le attenzioni dell’ultimo giorno del mercato NBA erano rivolte ad Andre Iguodala finito agli Heat, a Marcus Morris conteso fra Lakers e Clippers, o la cessione di Drummond finito a sorpresa ai Cavs, è passata in secondo piano la situazione di James Johnson. L’ala del Wyoming ha infatti cambiato 3 volte squadra nel giro di poche ora. Inizialmente, i Miami Heat lo hanno spedito ai Memphis Grizzlies nell’affare che ha portato Crowder in Florida. Successivamente, i Grizzlies hanno deciso di impacchettarlo e inviarlo ai Minnesota Timberwolves in cambio di Gorgui Dieng. Un bel tour di diverse migliaia di chilometri in giro per gli USA.

