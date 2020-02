Jamal Crawford è ancora senza squadra. Dopo l’addio ai Phoenix Suns, alla scadenza del contratto estivo che lo legava alla franchigia dell’Arizona, il veterano non ha trovato l’accordo con alcuna franchigia. Nonostante i 40 anni da compiere a marzo, Crawford spera ugualmente in una chiamata, forte delle sue qualità e della sua esperienza, nonchè del suo fisico ancora integro nonostante l’età. Questa sera alle ore 21:00 italiane, scadrà il termine ultimo per scambiare i giocatori fra le franchigie e dunque definire i roster per la parte conclusiva della stagione: chissà che qualche squadra provi a puntellare la propria rosa con un free agent come Jamal Crawford che intanto segue interessato ogni sviluppo di mercato.

