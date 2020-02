Ultime ore di mercato NBA caldissime. Si lavora ancora per lo scambio tra Memphis e Miami, che sembrano aver finalmente trovato l’accordo per Iguodala agli Heat. Se in un primo momento nello scambio sembrava fosse incluso anche Danilo Gallinari da OKC, adesso sembra che il cestista azzurro sia definitivamente fuori dai giochi. Heat e Thunder infatti non sembrano aver trovato gli estremi per chiudere la trattativa che porterebbe ‘Il Gallo’ in Florida. L’accordo definitivo tra le due Miami e Memphis prevede l’arrivo a Miami di Iguodala, Hill e Crowder, mentre ai Grizzlies arrivano Winslow, Johnson e Waiters. Nessuna scelta del Draft è stata inserita nello scambio.

Non è ancora detta l’ultima parola per Gallinari: si prospettano due ore di fuoco e tutto può accadere.

