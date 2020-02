Il mercato NBA si è concluso lo scorso 6 febbraio, ma le franchigie possono ancora mettere sotto contratto i free agent che ancora non hanno trovato una sistemazione, o quelli che vorrebbero cambiare aria. È il caso di DeMarre Carroll che, secondo Adrian Wojnarowski si sarebbe accordato con i San Antonio Spurs per il buyout. Il cestista ex Raptors è finito nel mirino degli Houston Rockets che vorrebbero puntellare il roster in vista del finale di stagione. La franchigia texana avrebbe messo nel mirino anche Jeff Green, veterano tagliato dai Jazz ma che potrebbe ancora dire la sua in uscita dalla panchina.

