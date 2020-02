La stagione dei Golden State Warriors è nata sotto una cattiva stella. La franchigia vice-campione NBA ha dovuto fare i conti con tanti infortuni durante l’anno, molti dei quali a giocatori chiave come Klay Thompson e Steph Curry, costretti a stare lontano dal parquet per diversi mesi.

Gli stop in contemporanea di Draymond Green e Marquese Chriss hanno fatto scattare un campanello d’allarme nel reparto lunghi, ridotto ormai all’osso. Per questo motivo, i Golden State Warriors hanno deciso di firmare Dragan Bender con un contratto di 10 giorni. Il lungo croato proverà a giocarsi le sue carte in vista di un’eventuale conferma, nonostante la precedente esperienza ai Milwauekee Bucks sia stata pessima.

