Era stato visto più volte allo Staples Center, i rumor di un suo possibile ritorno in NBA si erano fatti sempre più accesi e sembrava dover essere l’ennesimo giocatore ad accendere la rivalità Lakers-Clippers, ma Darren Collison ha deciso: non ritornerà in NBA. Almeno per questa stagione, l’ex playmaker degli Indiana Pacers continuerà a risultare come ‘ritirato’, status che si è imposto quando in estate ha deciso di dedicarsi alla parte spirituale della propria vita. Lakers e Clippers, fortemente interessate al giocatore, restano dunque a bocca asciutta.

