Dopo aver soffiato Kawhi Leonard e Paul George in estate e aver messo le mani su Marcus Morris prima della trade deadline, i Clippers hanno nuovamente battuto i Lakers sul mercato. L’ultimo arrivo alla corte di Doc Rivers è quello di Reggie Jackson, playmaker in uscita dai Detroit Pistons tramite buyout. Il giocatore porterà in casa Clippers esperienza e punti in uscita dalla panchina. Nonostante i 15 punti e 5 assist di media, Reggie Jackson difficilmente rivestirà un ruolo di primo piano, motivo che ha spinto in molti a definire l’operazione più un ostacolo ai Lakers (alla ricerca di un playmaker in ottica Playoff) che un vero e proprio rinforzo per i Clippers.

