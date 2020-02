La trade deadline del mercato NBA fissata per le 21:00 italiane di questa sera, potrebbe portare con sè una brutta notizia per i Los Angeles Lakers: Alex Caruso potrebbe lasciare la franchigia. Diversi rumor di mercato danno alcune squadre interessate al giocatore, intente a sondare il terreno per capire che margini di trattativa ci sono. Il giocatore, nonostante il basso minutaggio, si è conquistato le simpatie dei tifosi e la ‘protezione’ di LeBron James, ma potrebbe diventare una pedina di scambio in una trattativa last minute per un asset importante da Playoff.

