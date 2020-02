McGregor nel caos: l’atleta irlandese è accusato di aver tradito la compagna, Dee Devlin, madre dei suoi figli. Sul web circola infatti da giorni un video pubblicato da una donna, nel quale il campione UFC è coricato a letto, nudo. La donna in questione si riprende mentre balla, in atteggiamenti spinti e sexy, inquadrando poi nel suo letto il campione nel pieno del sonno.

Tutti i fan di McGregor quindi si stanno domandando cosa possa aver spinto il campione a tradire la bella compagna Dee Devlin, puntando in particolar modo sul fatto che la donna del video non spicca proprio per la sua bellezza. Un video che sta creando anche diverse polemiche, c’è chi infatti cerca di dimostrare che non si tratta di McGregor, ma di una sorta di montaggio, creato ad hoc per mettere nei guai l’atleta.

