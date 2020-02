Lasciata alle spalle la delusione per la sconfitta contro il Verona, la Juventus si prepara alla sfida di domani sera contro il Milan, valida per le semifinali di Coppa Italia. Alla vigilia del match, Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa per svelare le condizioni dei suoi giocatori e e lo stato d’animo dopo il ko col Verona.

“Mi sembra normale essere sotto esame soprattutto alla Juventus. Ma siamo dentro tutte le competizioni, in linea più o meno con quelli che erano gli obiettivi. Poi chiaro che all’esterno una brutta partita ha ripercussioni più grandi che all’interno”, ha dichiarato il tecnico bianconero prima di aprire una parentesi sulla cena con la dirigenza: “la cena andava fatta dopo la Fiorentina, per impegni è stata rimandata. Ma è una cosa normale, ci vediamo spesso ma ogni tanto ci fermiamo anche a cena. Era qualcosa di già programmato, il presidente dice che vuole farmi conoscere i ristoranti di Torino”.

“Ci perdiamo in certe situazioni ma stiamo parlando e cercando di risolvere, anche se non è facile. Ci stiamo lavorando su, soprattutto perché è una cosa che viene quando siamo in vantaggio. Il Milan? È migliorato molto a livello di prestazioni e risultato. Viene da un derby ben giocato, perso in modo strano, avrà lo stadio pieno, è una partita complessa“, ha aggiunto Sarri prima di spiegare la sua richiesta d’aiuto dopo il ko col Verona: “mi riferivo ai leader e alla domanda che mi hanno fatto, è normale che i big devono cercare di fare meglio e cercare di trainare gli altri”.

“Tutti stanno dando il loro sostegno. La squadra si allena bene, con intensità e applicazione e per questo di fronte alla prestazione negativa rimani sorpreso. A volte non facciamo prestazioni in linea con lo standard dei nostri allenamenti che è altissimo. La disponibilità è totale da parte di tutti, ora dobbiamo risolvere questi problemi, palesi anche dai numeri. Si lavora bene con tutti. Il pubblico è diverso da tutti gli altri, soprattutto perché lo vivi non solo a Torino ma anche in tutta Italia e Europa. È un ambiente che ti fa lavorare bene, anche a livello personale, è facile tenere e avere rapporti“, ha affermato ancora Sarri.

Non poteva mancare una parentesi su CR7: “mi ha detto che sta bene e che quando sarà stanco me lo dirà e valuteremo se sarà il caso di farlo riposare. Valuteremo partita per partita”.

Valuta questo articolo