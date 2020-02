Il 2020 di Matteo Berrettini stenta a decollare. Dopo il forfait all’ATP Cup e la cocente sconfitta al secondo turno degli Australian Open contro Sandgren, gli appassionati di tennis italiani aspettavano di vedere in campo il talento azzurro in quel di Buenos Aires, ma così non sarà.

Berrettini ha infatti annunciato che darà forfait anche nel torneo argentino, come fatto dal suo collega Thiem qualche giorno fa. A dar fastidio al nostro Matteo è sempre il solito fastidio ai muscoli addominali, che ne ha sconsigliato la partenza alla volta dell’Argentina. Adesso il torneo si vede spogliato della prima e della seconda testa di serie, una mazzata per gli organizzatori. Nel frattempo la speranza è che Matteo Berrettini possa riprendere la miglior condizione in vista di Indian Wells, torneo sul cemento nel quale ci si attende molto dall’azzurro. Nella settimana prima di Indian Wells, Matteo sarà in tabellone a Rio de Janeiro, ma resterà da capire se Berrettini deciderà di prendere parte al torneo.

