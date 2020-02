Manca una settimana per la prima gara della stagione 2020 di MotoGp. I piloti sono pronti per il primo Gp del Motomondiale, che si disputerà l’8 marzo in Qatar, anche se qualcuno di loro fa ancora i conti con qualche acciacco di troppo.

Stiamo parlando di Marc Marquez, che non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio alla spalla: ““vorrei stare meglio, il recupero sta diventando più lungo di quanto pensassi. E si allungherà, ma non siamo messi così male. Non siamo peggiorati come pensavamo inizialmente. Una percentuale? È difficile darne una sola. Se prendi tutto il braccio sono al 60 o il 70 percento. Ma il muscolo, il deltoide, è al 40%. Cerco di rafforzare gli altri. Inizierò abbastanza bene, bisognerà vedere a fare 20 giri di fila”, queste le parole del campione del mondo in carica in un evento organizzato dall’HRC e da Repsol.

