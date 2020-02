E’ arrivata questa mattina, con un annuncio sui social, la notizia del rinnovo di Marc Marquez con Honda. Il campione del mondo in carica di MotoGp sarà ancora un pilota Honda, per ben altri 4 anni, fino alla fine del 2024.

Una gioia immensa per Marquez che ha postato sui social tutta la sua felicità: “sono molto felice di annunciare il mio rinnovo con la Honda per i prossimi 4 anni e continuare ad essere parte di questa fantastica famiglia! Continueremo a dare il nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi! 😉@hrc_motogp #MM93 #4moreyears“.

