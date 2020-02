Marin Cilic è diventato papà. Il croato, che non ha brillato a Melbourne, ha postato una tenera foto con il suo bimbo appena nato, con una racchettina mini regalata come buon augurio affinchè pratichi da grande questo splendido sport.

Un Cilic forse un po’ distratto nelle sue ultime uscite. Potrebbe darsi infatti che la sua partecipazione all’Australian Open 2020 possa essere stata in qualche modo condizionata in termini di concentrazione dal fatto che sua moglie era in procinto di partorire il suo primogenito.

