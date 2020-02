Marco Cecchinato si appresta ad uscire dalla Top100 del ranking ATP. Il tennista azzurro, al termine di questa settimana, uscirà dai primi cento, confermando il momento non proprio positivo che va avanti ormai da un po’. Da quel grande Roland Garros ci eravamo forse un po’ illusi, ma siamo certi che Cecchinato non è neanche quello delle ultime settimane.

Si appresta a scendere sino al gradino numero 110 del seeding, fuori dai primi cento per la prima volta dall’aprile del 2018. Lo ha fatto perdendo al primo turno di un torneo vinto nella passata edizione, con conseguente perdita notevole di punti. Quella di Buenos Aires è stata solo una delle prestazioni in ombra di Marco, il quale tralasciando i Challenger ha superato solo un turno in queste prime settimane di 2020, ad Auckland vincendo contro Mayer. Poi solo primi turni a Doha, Buenos Aires ed Australian Open. Serve un cambio di ritmo adesso per il nostro Marco! Serve ritrovare fiducia, elemento essenziale per un tennista di qualsiasi livello assieme alla forma fisica anch’essa da ritrovare. Confidiamo nel rientro celere di Cecchinato in Top100, è quello il posto dove Marco deve stare date le sue qualità tennistiche.

