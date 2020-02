“Andre Agassi è risultato positivo al doping quattro volte e l’Atp l’ha sempre coperto“. Parole molto forti quelle di Marcelo Rios, ex campione cileno ritiratosi dal tennis ormai da diversi anni. Rios ha puntato il dito contro uno dei suoi grandi rivali, Andre Agassi, reo a detta del cileno d’essere risultato più volte positivo al doping.

Ma non è tutto, lo sfogo di Rios è proseguito: “l’ATP insabbiò tutto sennò il tennis avrebbe fatto una brutta fine. Anche con Sampras fecero cose strane, giocavamo i master di fine anno sempre sul cemento in modo da farlo vincere”. Parole davvero velenose ai microfoni de La Tercera, parole che non passeranno inosservate quelle di Rios, si attende una replica da parte dei diretti interessati.

Valuta questo articolo