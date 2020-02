Da diverse ore circola sul web un video che sta facendo scalpore che mostra Diego Armando Maradona e i suoi uomini in panchina in atteggiamenti davvero strani. L’ex calciatore argentino, allenatore del Gimnasia La Plata, durante una partita riceve da uno dei suoi uomini una strana bustina in mano. C’è chi parla di coca, chi invece preferisce non sbilanciarsi.

Quel che è certo è che sembra che tutti gli uomini di Maradona, in panchina, siano suoi complici. Improvvisamente, infatti, giocatori e uomini dello staff si alzano, accerchiando in qualche modo l’allenatore argentino, nascondendolo dalle telecamere fisse su di lui.

Dice Maradona que ya no se droga más.

🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Valuta questo articolo