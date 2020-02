La Lazio continua a vincere. Dopo il 2-1 rifilato all’Inter e il sorpasso in seconda posizione, i biancocelesti sognano lo scudetto, ormai non più un tabù da pronunciare a bassa voce. A proposito di sogni, c’è chi augura “sogni biancocelesti” a tutti i suoi follower. Stiamo parlando di Manila Lazzaro, conduttrice tv ed ex Miss Italia, che dopo la vittoria della Lazio ha deciso di fare un regalo ai tifosi biancocelesti mostrandosi in una foto sexy in cui è coperta solo dalla sciarpa biancoceleste.

